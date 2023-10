La Juve saluta e ringrazia Tognozzi: il comunicato del club

Dopo sei anni la Juventus e Tognozzi si separano. In bianconero ha svolto lavoro di scouting , puntando la lente di ingrandimento soprattutto in Sudamerica, Europa e Italia. Ha portato in squadra giovani talenti come Huijsen , Soulé, Yildiz e tanti altri che hanno esordito in Next Gen e che potranno fare il bene della Vecchia Signora in futuro.

Matteo, arrivato a Torino nel luglio 2017, ha messo per anni il suo talento, il suo valore e la sua esperienza nel delicato lavoro di scouting al servizio del Club. Inizialmente ha ricoperto infatti il ruolo di Foreign Countries Scouting Supervisor, da marzo 2018 è diventato Scouting Manager, da novembre 2022 Head of Scouting.

Italia Notizie

Leggi di più:

tuttosport »

Tognozzi, Huijsen ultimo regalo alla Juve: futuro in un club di Liga da dsIl capo scouting della società bianconera potrebbe lasciare immediatamente: cosa c’è all’orizzonte Leggi di più ⮕

Juve, il capo-scout Tognozzi si sfila: sta trattando la risoluzione per trasferirsi al GranadaIl capo-scout della Juventus Matteo Tognozzi sta trattando la risoluzione del contratto col club bianconero. Lo conferma il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola: Tognozzi è la prima scelta del Gra Leggi di più ⮕

Tognozzi ha deciso: addio Juve, sarà subito il ds del GranadaIl blitz di Granada ha sortito gli effetti sperati per il club spagnolo: Matteo Tognozzi lascia la Juventus e diventerà l&39;uomo chiamato a impostare il nuovo progetto, che passerà da un Leggi di più ⮕

Tognozzi lascia la Juventus: sarà il responsabile Area Sport del GranadaL'attuale capo scouting della società bianconera ha deciso di lasciare Torino, per lui un nuovo incarico col Granada. Leggi di più ⮕

UFFICIALE: Dalla Juventus al Granada, ecco l'annuncio della nuova avventura del ds TognozziMatteo Tognozzi è il nuovo direttore sportivo del Granada. Nel giorno dell'addio ufficiale al suo ruolo da caposcout della Juventus, il dirigente italiano annuncia contemporaneamente la sua nuova avv Leggi di più ⮕

Calciopoli è finita: l'ultima picconata della nuova Juve alla vecchia JuveLeggi il commento alla mossa dei bianconeri, che hanno ritirato il ricorso al Consiglio di Stato per un risarcimento da 443 milioni Leggi di più ⮕