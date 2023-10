La Juve quasi prima? Un miracolo di Allegri, vale come uno scudetto. È lui il miglior tattico d’Italia

panchinari, come accaduto a San Siro) vincere a Milano e piazzarsi al terzo posto è quasi commovente (almeno per gli juventini veri).comunque la si pensi del suo gioco e dei suoi atteggiamenti, è quasi obbligatorio.

Da lì in avanti la Juve, che non ha fatto mercato se non per svincolare, cedere e prestare (è arrivato il solo Weah, è rientrato solo Cambiaso) non poteva che migliorare. Ma pochissimi pensano che possa vincere lo scudetto o lottare per conquistarlo.

dire che Allegri non sia efficace, non sappia gestire il gruppo o, peggio, abbia qualcuno contro, sarebbe una menzogna.è un eccellente tattico, forse il migliore che abbiamo in Italia , perché sa cambiare in corsa, leggere i diversi momenti della partita, accettare di soffrire contro chiunque, magari per strappare anche un punto (è accaduto a Bergamo e Allegri ne era fiero). Comunque, per ora, e magari solo fino a domani sera,. Conscia che ci sono almeno tre squadre più forti (Inter, Napoli e Milan), padrona dei propri limiti e di un calendario che, nel prossimo week end, prevede la sfida di Firenze. headtopics.com

Chirico: 'Ora Allegri non si nasconde più, lo scudetto è possibile.

Chirico: 'Ora Allegri non si nasconde più, lo scudetto è possibile. Ma a questa Juve servono Chiesa e Vlahovic'VivoperleiAccedi ora alla tua casella di posta e clicca sul link che ti abbiamo inviato e in pochi secondi entrerai a far parte della community di Calciomercato.com. headtopics.com

Leggi di più:

cmdotcom »

Juve, non solo Huijsen: chi è il prossimo talento che vuole lanciare AllegriDean Huijsen è l’ultimo talento lanciato da Massimiliano Allegri: debutto in Serie A a San Siro nella vittoria della Juve sul Milan. Occhio, perché non è finita. L’allenatore Leggi di più ⮕

Diretta Allegri, segui la conferenza stampa prima di Juve-VeronaCorriere dello Sport Leggi di più ⮕

Allegri sugli obiettivi della Juve: 'Nessuno scappa dalla parola Scudetto'Il tecnico presenta l'anticipo della decima giornata contro il Verona: 'Chiesa e Vlahovic stanno bene, gara con tante insidie'. Leggi di più ⮕

De Paul alla Juve: come giocherebbe con Allegri e perché piace così tantoIl centrocampista argentino dell’Atletico Madrid è uno dei primi nomi per il mercato di gennaio dopo i casi Fagioli e Pogba Leggi di più ⮕

Juve, scelta la coppia d’attacco per il Verona: altre rivoluzione di AllegriDal tandem Milik-Kean schierato dal primo minuto contro il Milan a quello formato da Chiesa-Vlahovic contro il Verona. Ecco l’idea sempre più concreta di Massimiliano Allegri per la sua Juventus. Leggi di più ⮕

Juve-Verona domani, Allegri non cancella il sogno scudetto'Ma serve realismo, l'obiettivo è arrivare tra le prime 4' Leggi di più ⮕