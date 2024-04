La Juve completa l'aumento di capitale

Ora è ufficiale: la Juve ha completato l’ aumento di capitale , sottoscrivendo il 100% delle nuove azioni per un controvalore complessivo di 199,9 milioni di euro. 'Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 3 aprile 2024 - si legge nella nota del club -. Juventus Football Club S.p.A.

rende noto che, a seguito dell’offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione, l’aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento, deliberato dall’Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, in data 23 novembre 2023 e i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione in data 7 marzo 2024 risulta integralmente sottoscritto per n. 126.373.938 azioni, per un controvalore complessivo di euro 199.923.569,92. Tale risultato conferma nuovamente il pieno supporto da parte del mercato nei confronti della Società nel contesto dell’offerta

Juventus Aumento Di Capitale Azioni Mercato

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

