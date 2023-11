La Isla Minima - Film (2014)

Gli investigatori vengono intrappolati da una rete di intrighi alimentata dall'apatia e dalla natura introversa della gente del posto. Niente è ciò che sembra in questa isolata e opaca regione e l'indagine incontra difficoltà inaspettate.

Entrambi gli uomini capiscono di dover mettere da parte le rispettive divergenze professionali se vogliono fermare la persona responsabile della scomparsa delle sorelle prima che altre ragazze facciano la stessa fine.

La isla mínima è"semplicemente" un thriller neo-noir di ottima fattura, che pone la produzione europea sullo stesso livello di quella d’oltreoceano, che ha portato a casa 10 premi Goya e che, soprattutto è in grado di associare al suo valore come opera di genere l’abilità di riflettere senza retoriche o moralismi sulla storia recente, e complessa, del paese da cui proviene.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

COMINGSOONIT: L'amore dietro la maschera - Film (2014)L'amore dietro la maschera è un film di genere commedia, sentimentale del 2014, diretto da Graeme Campbell, con Autumn Reeser e Christopher Russell. Durata 82 minuti. Distribuito da Hallmark Channel.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Giochi di potere - Film (2014)Spiral - Giochi di potere è un film di genere azione del 2014, diretto da Andrey Volgin, con Anatoliy Rudenko e Konstantin Kryukov. Durata 100 minuti. Distribuito da Mediaset Italia 2.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Giugno in gennaio - Film (2014)Giugno in gennaio è un film di genere commedia, sentimentale del 2014, diretto da Mark Griffiths, con Brooke D'Orsay e Wes Brown. Durata 87 minuti. Distribuito da Annuit Coeptis Entertainment, The Hallmark Channel, Johnson Production Group.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

TGLA7: Nubifragio a Milano. Esonda il Seveso, non accadeva così dal 2014Molte strade chiuse, così come alcune fermate della metropolitana

Fonte: TgLa7 | Leggi di più ⮕

TGLA7: Nubifragio a Milano. Esondato il Seveso, non accadeva così dal 2014E' terminata l'esondazione del fiume alle 12. E' durata 6 ore e 10 minuti

Fonte: TgLa7 | Leggi di più ⮕

CORRIERE: «Tutta la luce che non vediamo», la serie dal romanzo Premio Pulitzer di Anthony DoerrEra il 2014 quando “Tutta la luce che non vediamo” scalava le classifiche di mezzo mondo diventando un best seller imperdibile, tanto amato anche

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕