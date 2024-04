La guerra contro l'Iraq e lo sviluppo dell'arsenale missilistico

La guerra contro l' Iraq , lo sviluppo dell' arsenale missilistico e il vertice dell'aviazione nel 2009. E ora potrebbe ricevere un premio per il servizio reso alla nazione. Nato vicino alla capitale nel 1961, ha combattuto contro gli iracheni tra i ranghi di un reparto speciale. Tiratore scelto, poi passato all’artiglieria, quindi incarichi all’interno di un dispositivo che stava nascendo stretto tra sanzioni e difficoltà.

e continua a curarne l’espansione pensando allo scudo e alla lancia. Per difendere il territorio nazionale, allargare le capacità, fornire mezzi adeguati alle milizie sciite in Medio Oriente. Due anni dopo gli iraniani riescono ad abbattere un sofisticato drone americano, l’RQ 170, noto come la Bestia di Kandahar, nomignolo legato al fatto di un suo avvistamento sulla pista della città afghana. Lo catturano intatto e ne produrranno una loro versione poi schierata sul campo.

Non tutto però brilla nel ruolino dell’ufficiale. Gli israeliani sono riusciti in alcune occasioni a violare il cerchio di protezione,– anche nella vendetta di sabato sembra che molti ordigni siano caduti per avaria o problemi – e l’8 gennaio 2020 una sua “batteria” ha abbattuto un jet passeggeri ucraino nei pressi di Teheran, aereo scambiato per nemico in una fase di tensione dopo l’uccisione del generale Qasem Soleimani a Baghdad da parte degli americani.

