La guerra a Gaza impatterà sulla sicurezza globale: così Isis è pronto a tornare

sta diventando sempre più credibile, soprattutto dopo che si è notato che l’organizzazione è riemersa con forza in varie località. Lacreerà solo maggiori opportunità per loro di crescere e diffondersi. L’atmosfera di rabbia, frustrazione e instabilità potrebbe fornire un ambiente favorevole all’organizzazione terroristica per operare e condurre operazioni contro obiettivi occidentali. Ciò rende ancora più importante che i paesi rimangano.

Pertanto, è importante che le agenzie di sicurezza siano preparate e proattive nel contrastare queste minacce, infatti il rischio di inquadrare la situazione a Gaza come una guerra tra l’Occidente e i paesi arabi o islamici potrebbe avere gravi conseguenze per la. Può alimentare ondate di terrorismo, giustificate da un senso di vendetta, disuguaglianza e ingiustizia.

La telefonata di Biden per “frenare” l’offensiva di Netanyahu. Così gli Usa provano a placare le tensioni I gruppi terroristici possono sfruttare questi sentimenti per mobilitare le persone contro i loro governi o gli interessi occidentali nei loro paesi, presentandosi come difensori contro l’ingiustizia. Il rischio di un aumento degli attacchi terroristici di lupi solitari èper le agenzie di sicurezza, in particolare nei paesi che hanno preso posizione sulla situazione a Gaza. headtopics.com

Il rischio di conflitti interreligiosi che portano all’instabilità a lungo termine è una delle principali preoccupazioni per la sicurezza globale, invece tutti dovrebbero comprendere questi rischi e non cadano nella trappola di perpetuare l’odio, la rabbia e il desiderio di reprimere gli altri.

