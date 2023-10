La gravidanza di Hailey Bieber e la fissazione dei fan

La “gravidanza' di Hailey Bieber e il perché siamo così in fissa con le star che aspettano un bambino La gravidanza è un momento cult nella vita delle donne. Rappresenta una vera svolta nel percorso di ognuna e spesso è qualcosa che le celebrities decidono di raccontare e documentare. Da un punto di vista sociale se la star è fidanzata da molto tempo o addirittura sposata, negli altri scatta l’aspettativa del prossimo step: il figlio.

Le persone che seguono le vicende dei vip, si sentono vicine a loro e spesso si interessano proprio come se fossero tra la cerchia di persone care. Potrebbe sembrare distante da voi questo modo di vivere la gravidanza di una star ma pensateci: vi siete mai sentiti contenti all’annuncio della gravidanza di una persona che seguite sui social? Ecco si intende proprio quel sentimento di gioia seguito dal pensiero di essere contenti per quella persona.

