La grande paura è passata: Evan N'Dicka sta bene ed è tornato a Roma dalla sua famiglia . Questa è la prima notizia, forse anche l'unica considerando il grande spavento che tutti hanno provato domenica a Udine , quando improvvisamente si è accasciato a terra.

Questa è la terza notizia, quella che più fa piacere a De Rossi e ai compagni: lo aspetta tutta Trigoria a braccia aperte, anche se una data per il rientro in campo ancora non c'è: potrebbero essere circa tre o quattro settimane , anche se per la certezza serviranno altri esami approfonditi. Lui vorrebbe tornare a giocare quanto prima: non vede l'ora di aiutare quei ragazzi che domenica sono stati più fratelli che compagni.

Evan N'dicka Malore Udine Carriera Controlli Roma

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



CorSport / 🏆 41. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Calcio, sospesa la partita Udinese - Roma: malore per Evan N'DickaCalcio, sospesa la partita Udinese - Roma: malore per Evan N'Dicka. La notizia su Tg La7

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

N'Dicka dimesso dall'ospedale di Udine, esami cardiologici negativi: «Trauma toracico, escluse complicazioni»Evan N'Dicka è stato dimesso dall'Ospedale di Udine e ha fatto ritorno a Roma dopo...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Il malore di N’Dicka, De Rossi, Cioffi e il pubblico di UdinePer un volta lo show non deve andare avanti a tutti i costi: il calcio, stavolta, ha dato una prova di grande sensibilità. Lo show non deve andare avanti a tutti i costi: chi l’ha detto? Lo slogannon se la sentono di andare avanti perché un collega/amico/compagno sta male, in pericolo di vita. N’Dicka è caduto sul campo, non fuori. C’è stato ilnon possono e non devono sovrapporsi all’umanità. Udine ha dato una risposta importante

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Paura in campo per Evan N'Dicka: il ricordo di Eriksen e gli infarti nel calcioIl difensore della Roma, Evan N'Dicka, si accascia in campo a causa di un problema cardiaco, riportando alla mente il caso di Christian Eriksen. Nonostante sia rimasto cosciente, l'episodio fa riflettere sulle tragedie passate legate agli infarti nel calcio.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

La Repubblica: 'Grande paura per N'Dicka: sospesa la partita tra Udinese e Roma''Grande paura per N'Dicka: sospesa la partita tra Udinese e Roma' scrive La Repubblica in prima pagina. Ndicka si è accasciato a terra al 71' della gara, era cosciente, non ha mai perso i sensi, ha s

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Udinese-Roma sospesa, l'apertura del Corriere dello Sport: 'Paura per N'Dicka''Paura per N'Dicka' scrive il Corriere dello Sport quest'oggi in apertura. Udinese-Roma sospesa al 71' per un malore accusato dal difensore giallorosso Evan N'Dicka. Crolla a terra, dolori al petto: l

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »