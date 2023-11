La Gazzetta dello Sport in prima pagina: 'Inter e Juve, dite la verità'

Juventus attivissima sui rinnovi, il prossimo sarà Locatelli. Intanto si complica Samardzic a gennaioLukaku, Fabregas, Balotelli, Thuram, Lautaro.... Ausilio ha raccontato 25 anni di InterDi Gennaro sulla Lazio:"Immobile? Deve preoccuparsi solo di stare bene fisicamente"Palmeri su Linterista.it:"Quella cosa che adesso succede all’Inter di Inzaghi.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUTTOMERCATOWEB: Sacchi alla Gazzetta: 'Il Milan ha reagito, la lotta scudetto non è solo Inter-Juve'Nel suo fondo su La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato del Milan che a suo dire è ancora in piena corsa per la vittoria del campionato: “Molti pronosticano un duello Inter-Juve per lo s

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: La prima pagina de La Gazzetta dello Sport apre sul Milan: 'Il Diavolo fa miracoli''Il Diavolo fa miracoli'. Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Pioli ricarica il Milan: pace con Leao, Giroud e Calabria. Torna Loftus-Cheek, Zlatan scalpita e il calendario aiut

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: La prima pagina de La Gazzetta dello Sport apre così: 'Vlahovic: la mia signora''Vlahovic: la mia signora'. Questo è il titolo principale della prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport. Dusan-Juve ad alta fedeltà: allungherà fino al 2027 andando incontro al club, in set

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Il Corriere dello Sport in prima pagina apre sui bianconeri: 'Il rumore della Juve''Il rumore della Juve'. Titola così il Corriere dello Sport oggi in prima pagina soffermandosi sulla Juventus, che insegue l'Inter in testa alla classifica di Serie A. Inzaghi e Allegri hanno fatto i

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: Serie A, le squadre con più gol dopo il 90' nelle ultime cinque stagioniSolo una tra Milan, Inter e Juve è sul podio

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Corriere dello Sport: 'L’Inter prenota Djalò a parametro zero, un altro colpo alla Thuram''L’Inter prenota Djalò a parametro zero, un altro colpo alla Thuram' scrive il Corriere dello Sport. Tiago Djalò, difensore portoghese classe 2000, di proprietà del Lilla, ha il contratto in scad

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕