La gaffe del ministro Sangiuliano: “Quando uno pensa a Londra gli viene in mente Times Square…”. Su La7, ha parlato dei luoghi iconici della città e di altre capitali. Dopo aver citato Parigi, ha detto: ““. Che come è noto è uno degli incroci principali di New York.

“Con riferimento al video estratto dalla presentazione della nuova passeggiata archeologica di ieri a Roma – ha commentato Sangiuliano – nel ricordare luoghi iconici di alcune città durante una risposta ad un gruppo di giornalisti, tra i quali anche il corrispondente del Times, ho messo insieme New York con una delle piazze più famose della capitale inglese, Piccadilly Circus, non a caso chiamata la Times Square di Londra. L’emozione fortissima vissuta nel presentare questo grande progetto e la risposta al collega del Times hanno avuto su di me, per un’istante, l’effetto di “spostare” la piazza delle mille luci di New York addirittura sulla riva del Tamig

