La furia di Trump contro il giudice: 'Dovete lasciare in pace i miei figli'

Oggi è invece prevista la testimonianza di Eric, 39 anni, mentre l'8 novembre è la volta della 42enne Ivanka. E lunedì prossimo sarà lo stesso tycoon a sedere al banco dei testimoni.

«Engoron è pazzo, totalmente sconvolto e pericoloso», ha aggiunto l'ex presidente 77enne. Don Jr ed Eric sono entrambi vicepresidenti esecutivi della Trump Organization, una vasta rete di società che gestiscono grattacieli, hotel di lusso e campi da golf in tutto il mondo, mentre Ivanka ha lasciato l'azienda nel 2017 per diventare consigliere del padre alla Casa Bianca insieme al marito Jared Kushner.

La procuratrice generale dello stato di New York, Letitia James, ha accusato Trump e i figli di aver gonfiato fraudolentemente il valore degli asset del gruppo per ottenere prestiti bancari e condizioni assicurative più favorevoli, e il giudice ha già stabilito con un'ordinanza provvisoria che è stata accertata una «frode reiterata» e i tre hanno fornito per circa un decennio false informazioni finanziarie gonfiando il valore dei loro asset sino a 3,6 miliardi di...

Gli avvocati della famiglia sostengono invece che i beni del gruppo, come la Trump Tower o il palazzo al 40 di Wall Street, entrambi a Manhattan, non avevano alcun valore oggettivo, le valutazioni soggettive erano sincere e le banche non hanno perso denaro prestando alla Trump Organization. Nonostante i problemi legali, comunque, l'ex presidente è saldamente in testa tra i candidati alle primarie repubblicane per la prossima corsa alla Casa Bianca.

