La Fiorentina vince la Coppa Italia Primavera ai rigori

La Fiorentina vince ai rigori la sua ottava Coppa Italia Primavera . La finale di Bologna è stata una maratona, conclusa dagli undici metri dopo uno zero a zero comunque divertente per centoventi minuti. I granata hanno pagato il rigore di Dellavalle (tra l’altro uno dei migliori della serata) parato dall’ottimo Tognetti. A segnare il penalty decisivo per la viola il talentuosissimo 2006 Rubino: i viola hanno dedicato il successo a Joe Barone, il dirigente scomparso il 19 marzo scorso.

Nel secondo tempo regolamentare traversa del Toro con Dalla Vecchia. Con questa vittoria, la Fiorentina raggiunge proprio i granata in testa all’albo d’oro della Coppa Italia. Luci al Dall’Ara. Duemila spettatori in tribuna, Fiorentina e Torino si presentano tirate a lucido all’appuntamento con la finalissima della Coppa Italia Primavera. Prima del fischio d’inizio si rinnova la campagna della Lega di Serie A “Keep Racism Out” contro il razzismo e ogni forma di discriminazion

Fiorentina Coppa Italia Primavera Finale Rigori Vittoria

