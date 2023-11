La Fiorentina e il 'mal di goal'

La cooperativa del goal è sparita. Quella Fiorentina che ha incantato nel primo spaccato di stagione, mandando in goal ben quindici elementi, tra Serie A e Conference League, e che ha espugnato meritatamente il Maradona di Napoli è evaporata durante la sosta per le nazionali. La sconfitta contro la Juventus ha evidenziato ancora una volta le grandi difficoltà della squadra di Vincenzo Italiano in fase di finalizzazione.

Problemi di concretizzazione della mole di gioco creata da Arthur e compagni, che però non riescono a trasformare in goal il grande lavoro con la palla.I numeri della sfida contro la Juventus parlano chiaro: non sono bastati 25 tentativi verso la porta di Szczesny, 18 occasioni da goal e il 63% di dominio territoriale a trafiggere la difesa bianconera e il portiere polacco. Nelle ultime tre gare la Fiorentina ha collezionato altrettante sconfitte e non è mai riuscita a segnare, evidenziando un ‘mal di goal’ che ha fatto scattare l’allarme

:

CALCİOMERCATOİT: Rinvio Fiorentina-Juve, l’annuncio della Regione ToscanaCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più »

TUTTOSPORT: Allegri, conferenza Fiorentina-Juventus: segui la direttaIl tecnico bianconero parla alla vigilia della sfida in casa dei viola: le sue parole in tempo reale sul nostro sito

Fonte: tuttosport | Leggi di più »

CORSPORT: Diretta Allegri: la conferenza stampa prima di Fiorentina-Juve LIVELe parole dell'allenatore bianconero alla vigilia del big match contro la squadra di Italiano

Fonte: CorSport | Leggi di più »

SKYSPORT: Fiorentina-Juventus, Allegri in conferenza: 'Ripartiamo dalle nostre certezze'Leggi su Sky Sport l'articolo Fiorentina-Juventus, Allegri in conferenza: 'Ripartiamo dalle nostre certezze'

Fonte: SkySport | Leggi di più »

CORRİERE: «Fiorentina-Juventus non si deve giocare», l'appello degli ultrà per l'alluvione in ToscanaLa Curva Fiesole della Fiorentina si mobilita in aiuto dei tifosi alluvionati, poi l'appello sui social: «Rispetto per le vittime, energie e risorse non vadano al calcio ma a loro»

Fonte: Corriere | Leggi di più »

CMDOTCOM: Fiorentina-Juventus: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streamingFiorentina-Juventus è il secondo big match dell&39;11esima giornata di Serie A con calcio d&39;inizio alle 20.45 di domenica 5 novembre. Una rivalità accesa e che dura da tempo lontano,

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »