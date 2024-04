La Fiorentina batte l'Atalanta con un super gol di Mandragora

È bastato il super gol di Mandragora alla Fiorentina per battere l'Atalanta nella semifinale di andata di Coppa Italia. Una partita dura e combattuta, la prima delle tre che devono andare ina cena in questo 2024, con quella di Serie A che è stata rimandata a causa della morte prematura di Joe Barone. Il recupero ci sarà a data da destinarsi a causa delle coppe europee incui sono impegnati i due club, che intanto si affrontano nel torneo nazionale.

Il Bologna meglio di Liverpool, Manchester City e Juventus: la speciale classifica che premia i rossoblù La partita Primo tempo in cui la Fiorentina si è fatta sentire di più rispetto all'Atalanta con ben 12 tiri a 2. Uno di questi è stato quello vincente di Mandragora che al 30' riceve bene palla da Nico Gonzalez e calcia di prima di sinistro. Il pallone prende una traiettoria che beffa Carnesecchi e si insacca all'incrocio prima di sbattere sul palo. Un gol importante, calciato da più lontano di tutti secondo i dati Opta (2

Fiorentina-Atalanta, semifinale di Coppa Italia: dove vederla in diretta tv e streamingDopo la vittoria della Juventus contro la Lazio, ecco la seconda semifinale d'andata di Coppa Italia. In campo Fiorentina e Atalanta per il primo atto del confronto che vale la finale. Fiorentina-Atalanta, l'orario La partita tra Fiorentina e Atalanta si giocherà allo stadio Franchi di Firenze con calcio d'inizio alle ore 21 e sarà valida come andata delle semifinali di Coppa Italia. Il ritorno si giocherà il 24 aprile. Dove vedere Fiorentina-Atalanta in diretta tv La gara Fiorentina-Atalanta sarà visibile in diretta esclusiva su Italia 1. Potrete seguire l'incontro anche con la diretta testuale sul Corriere dello Sport-Stadio. Dove vedere Fiorentina-Atalanta in streaming La partita Fiorentina-Atalanta sarà visibile anche in streaming scaricando l'app di Infinity sui vostri dispositivi smartphone, pc e tablet. La probabile formazione di Italiano FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti

