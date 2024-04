La Finlandia chiude i valichi di frontiera con la Russia

04/04/2024

Rimarranno chiusi a tempo indeterminato i valichi di frontiera finlandesi al confine con la Russia. Il governo finlandese ha deciso di estendere la chiusura dei valichi di frontiera fino a nuovo avviso, aggiungendo anche diversi porti alla lista dei luoghi vietati per i viaggi. La decisione è stata presa in risposta all'aumento degli arrivi da paesi come Siria e Somalia e all'uso dell'immigrazione come arma da parte del Cremlino contro la Finlandia.