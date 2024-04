La Ferrari alla ricerca di risposte a Suzuka

Può una doppietta cambiare le sorti di un Mondiale? Per quanto abbia emozionato i tifosi in ogni parte del pianeta, l’1-2 di Sainz e Leclerc nell’ultimo GP Australia non ha cambiato l’approccio cauto della Ferrari . Verstappen, continuano a ripetere Carlos e Charles, è davanti nonostante la battuta d’arresto di Melbourne.

Ma è anche vero che i soli quattro punti di svantaggio in classifica Costruttori da una corazzata come la Red Bull permettono di valutare l’avvio di campionato della rossa sotto una luce diversa. Certo è che la sfida di Suzuka comunque darà qualche risposta in più ai dubbi di inizio stagione, spiegandoci se e quanto il Cavallino potrà mettere pressione ai rivali su piste vecchio stile come quella che negli anni è diventata un simbolo dello sport giapponese. D’altronde “siamo all’inizio e quindi ogni gara è importante – spiega Charles Leclerc in conferenza stampa – per avere un quadro più chiaro dei punti di forza e delle debolezze delle macchin

