La Federal Reserve lascia i tassi invariati: 'Inflazione ancora alta, ma ci muoviamo con cautela'

Seconda pausa consecutiva Una nuova pausa dunque, peraltro attesa dagli analisti e che ha fatto salire i titoli a Wall Street, per capire meglio dove sta andando la nave dell'economia statunitense ma pronti - ha detto il presidente Powell - a ricorrere a nuovi rialzi di tassi qualora l'inflazione dovesse restare alta anche in rapporto al tasso di crescita dell'economia americana.

Nessuna recessione in vista Powel ha detto che la Federal Reserve non prevede una recessione ma sta tenendo d'occhio le curve dei titoli di stato americani i cui rendimenti, tra i titoli a breve e a lungo termine, possono dare indicazioni abbastanza attendibili sull'arrivi di nubi sull'orizzonte economico.

Inflazione al 2% un miraggio Cautela, dunque, anche perché, un po' come accade nell'Eurozona, oltreoceano è ancora un miraggio l'inflazione al 2%- che per inciso ha altre cause scatenanti - e gli americani stanno ancora aspettando dati economici freschi e aggiornati per prendere decisioni senza contare i venti di guerra che arrivano dal Medioriente.

Al via l'era Panetta La doppia pausa americana arriva nel primo giorno di lavoro di Fabio Panetta a governatore di Banca d'Italia. Ieri c'era stato l'addio di Ignazio Visco alla Giornata del risparmio. Panetta, considerato una colomba del board della Bce, viene sostituito a Francoforte da Piero Cipollone dopo il via libera dato dal Consiglio europeo dello scorso ottobre.

