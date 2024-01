La Fashion Week dedicata alle collezioni maschili apre i battenti

Il testimone della moda uomo: la Fashion Week dedicata alle collezioni maschili per il prossimo autunno inverno apre i battenti a partire da questo venerdì, 12 gennaio, fino a martedì 16. In calendario 22 sfilate fisiche e cinque digitali, 32 presentazioni, sette presentazioni su appuntamento e otto eventi, perè la prima sfilata in programma, questo venerdì 12 alle ore 15. Segna l'esordio nella moda maschile del(in passerella sabato 13 alle ore 14), tra quelle che tornano in calendario.

La chiusura è affidata come da tradizione, invece, a i brand Pronounce e Stone Island. Tra le presentazioni tornano C.P. Company e Church's, mentre debutta nel calendario quella di Woolrich Black Label By Todd Snyder., in questa prima giornata della rassegna viene inaugurata da Kiton e Triennale Milano la mostra "Tailoring school. A journey into education", curata da Luca Stoppini. Etro inaugura, invece, la sua prima boutique esclusivamente dedicata alla sartoria uomo e al servizio "Made To Order" domenica 14 gennai





MediasetTgcom24 » / 🏆 3. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.