La fame minaccia i civili di Gaza, raid israeliano fa dieci morti

I civili di Gaza rischiano di morire fame poiché cibo e acqua sono diventati "praticamente inesistenti". E' l'allarme del Programma alimentare mondiale dell'Onu. L'esercito israeliano, intanto, ha completato la "cattura e il rastrellamento della parte occidentale di Gaza City" e ha lanciato due attacchi dentro infrastrutture sotterranee in cui si nascondevano dirigenti di: "Gli effetti sono stati devastanti". Raid israeliano su Khan Yuonis fa dieci morti, tra cui bambini.

Gli Usa: "Vogliamo che più carburanti entrino nella Striscia". In un attacco aereo condotto dalle forze israeliane questa sera a est di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, sono morte 10 persone, tra cui bambini. Lo riferisce Al Jazeera citando testimoni, resoconti dei media palestinesi e un giornalista di Al Jazeera, secondo cui l'attacco ha colpito una casa di famiglia ad al-Qarara. Un video visualizzato da Al Jazeera mostra alcuni dei morti, tra cui una ragazzina e un neonato, nell'ospedale pediatrico di al-Nas

Guerra Israele-Hamas, raid israeliani a Jenin e su Khan Younis . L'allarme del World Food Program: "A Gaza sistema alimentare al collasso"

ADNKRONOS: Blitz israeliano all'ospedale al-Shifa di Gaza CityLe forze di difesa israeliane hanno effettuato un blitz mirato all'ospedale al-Shifa di Gaza City, sulla base di informazioni di intelligence. Hamas accusa gli Usa di aver dato il via libera a Israele per un nuovo massacro. Le Idf spiegano che l'operazione è finalizzata a sconfiggere Hamas e salvare gli ostaggi.

SKYTG24: Forze di difesa israeliane invitano i terroristi di Hamas a arrendersi nell'ospedale di GazaLe Forze di difesa israeliane (Idf), su Telegram, hanno invitato "tutti i terroristi di Hamas presenti nell'ospedale ad arrendersi". Immediata la reazione di Hamas: "All'interno del complesso ci sono 1.500 membri del personale medico e circa 7.000 sfollati. Facciamo appello a tutti i Paesi affinché intraprendano azioni urgenti per salvare i pazienti"

FATTOQUOTİDİANO: Carri armati israeliani entrano nell'ospedale di Al-Shifa a GazaI carri armati israeliani sono entrati nell'ospedale di Al-Shifa a Gaza per un'operazione mirata. Non sono stati trovati ostaggi ma si cercano informazioni su di loro. Gli amministratori si rifiutano di evacuare i pazienti per strada. Hamas nega le accuse di stoccaggio di armi nell'ospedale e le definisce bugie e propaganda.

İLGİORNALE: Operazione militare israeliana in un ospedale di GazaL'esercito israeliano ha condotto un'operazione mirata in un'area specifica dell'ospedale di Gaza . I medici hanno ricevuto un preavviso di 30 minuti prima del blitz. Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari, sono stati colpiti almeno 100 soldati.

HUFFPOSTITALİA: Biden citato in giudizio per il sostegno a Israele durante l'offensiva a GazaUn gruppo di palestinesi e cittadini statunitensi ha citato in giudizio Joe Biden, Antony Blinken e Lloyd Austin per non aver impedito lo svolgersi di un genocidio durante l'offensiva israeliana a Gaza .

