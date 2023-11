La donna arrestata per aver ucciso tre persone con i funghi velenosi

Come confermato ai media locali da Dean Thomas, ispettore della squadra omicidi, la donna è stata già interrogata: "L'arresto è una delle fasi di questa lunga e complessa indagine, che non è ancora terminata. Non riesco a pensare a una indagine che abbia generato questo livello di interesse da parte dei media e del pubblico, non soltanto nella zona di Victoria, ma in tutta l'Australia".

Già dopo la morte dei tre familiari, avvenuta pochi giorni dopo il pasto, Erin Patterson era finita nel mirino degli inquirenti in quanto "realizzatrice" del menù. La 49enne ha sempre negato ogni accusa, ma i test forensi sugli avanzi di manzo e su un essiccatore alimentare (poi gettato dalla donna) hanno evidenziato la presenza dei funghi velenosi.

La donna ha sempre negato di aver agito di proposito, ma le ombre sul suo conto sono aumentate quando l'ex marito, Simon Patterson, ha raccontato di aver avuto in passato un episodi simili: "C'erano volte in cui mi sentivo un po' "fuori" e questi momenti coincidevano con le giornate trascorse con lei.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILMESSAGGEROIT: Occupa abusivamente un appartamento e chiede denaro per liberarlo: «Dammi 1000 euro e me ne vado». Arrestato pUn 49enne italiano è stato arrestato per il reato di tentata estorsione...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Manovra blindata, una svolta epocale: finalmente si chiude il suk in ParlamentoQualcuno racconta che sulla manovra se le sono date di santa ragione, dimostrando la fragilità di una coalizione di governo spaccata e rissosa....

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Scommesse, svolta Zaniolo: per lui solo una multa, ecco la motivazionePer Nicolò Zaniolo lo scenario &39;scommesse&39; oggi è completamente diverso rispetto al 12 ottobre, il giorno in cui l’avviso di garanzia firmato dai pm di Torino aveva portato

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Piogge autunnali per 10 giorni, dal 3 novembre svolta termicaUn ciclone atlantico condiziona l'Italia, tregua a Ognissanti (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Record di pareggi per il Bari, ma la vittoria di Brescia può essere quella della svoltaUna vittoria scaccia crisi. Quella ottenuta domenica dal Bari, in rimonta sul campo del Brescia, può essere la gara della svolta per la squadra di Marino. I pugliesi hanno, infatti, interrotto una pr

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Sabato Salernitana-Napoli, Il Mattino: 'Inzaghi e Garcia cercano la svolta'Un derby non è mai una partita come le altre e per Salernitana e Napoli la sfida arriva nel momento giusto per svoltare. Lo scrive Il Mattino, che analizza le situazioni delle due squadre, tra una ri

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕