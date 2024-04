La depressione: una malattia diffusa ma poco curata

L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che nel mondo ci siano oltre 300 milioni di persone colpite da depressione. Tra il 2005 e il 2015 il numero è cresciuto di un impressionante 18 per cento. La depressione è uno dei principali fattori di disabilità. Nonostante le cifre e gli avvertimenti della comunità scientifica sulla pericolosità della depressione, sono pochi quelli che si curano nel modo adeguato. Da una parte per la paura di venire giudicati, per la vergogna.

Dall'altra per la difficoltà di trovare un adeguato supporto psicologico. La depressione è causa di altre malattie. Spesso c'è un legame tra la depressione e altre malattie. È stato dimostrato da diversi studi che ad esempio aumenta il rischio di soffrire di diabete e di problemi cardiocircolatori. La depressione è anche uno dei fattori di rischio delle demenze, malattia di Alzheimer in testa

