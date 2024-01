La deflazione in Cina continua per il terzo mese consecutivo

Con molte persone preoccupate dalle prospettive economiche e quindi meno inclini a spendere, a dicembre nel paese asiatico i prezzi al consumo sono scesi per il terzo mese consecutivo, mentre quelli applicati dalle aziende manifatturiere sono arretrati per il quindicesimo mese di fila.

In tutto il 2023 le esportazioni sono diminuite del 4,6 per cento e, per la prima volta dal 2019, sono calati anche i carichi marittimi diretti verso gli Stati Uniti, un chiaro segnale che la domanda di prodotti cinesi arretra su alcuni grandi mercati. Gli economisti della banca statunitense Morgan Stanley parlano della “più lunga e profonda” deflazione in Cina dalla crisi finanziaria asiatica del 1998, quando i paesi dell’area entrarono in recessione e impiegarono vari anni per riprendersi. La deflazione, cioè la diminuzione generalizzata dei prezzi, è un fenomeno che deriva da un contesto di crescita negativa o in forte rallentamento, in cui la domanda di beni e servizi si contrae, spingendo le aziende ad applicare dei ribassi per stimolare i consumator





