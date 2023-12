La Dea e la Fiorentina passano agli ottavi di Europa League

La Dea, già sicura del primo posto nel gruppo e della qualificazione agli ottavi di Europa League, in Polonia trionfa 4-0 contro il Rakow. I giallorossi vincono 3-0 all’Olimpico contro lo Sheriff ma, visto il successo dello Slavia Praga contro il Servette, terminano il girone al secondo posto: per continuare il cammino in Europa League e giocare gli ottavi dovranno affrontare prima i playoff.

In Conference League, tra Ferencvaros e Fiorentina è terminata 1-1: i viola passano agli ottavi da primi del giron





SkyTG24 » / 🏆 31. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Ti devo dire, ti vedo dire, vi devo dire, ti devo dire... Che così brutta la situa alla fine non èCapisco bene se i tifosi del Milan siano un po' indispettiti dal trovarsi a leggere, a poche ore dalla prima storica retrocessione del club dalla Champions League all'Europa League grazie - o a causa - del terzo posto nel girone conquistato ieri con la vittoria sul Newcastle e il contemporaneo pareggio tra Borussia Dortmund e Psg, un articolo di commento titolato con una citazione da TikTok di CiccioGamer89, ma, onestamente, il leitmotiv dei pensieri del giorno dopo mi sembra ben riassunto nell'ormai classico"Ti devo dire, ti vedo dire, vi devo dire, ti devo dire... Che così brutta la situa alla fine non è", da leggere ovviamente col tono del noto youtuber romano.Tale frase, d'altronde, risponde in maniera esemplificativa alla domanda:"Meglio per il Milan essere fuori da tutto in Europa o qualificarsi all'Europa League?"

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

La Roma affronta la Fiorentina e Mourinho parla delle dichiarazioniLa Roma domani affronta la Fiorentina e Mourinho parla delle dichiarazioni fatte prima del Sassuolo. Si aspetta giustizia e commenta sulla partita contro la Fiorentina.

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Roma-Udinese 3-1, i giallorossi quinti in classifica scavalcano Atalanta e FiorentinaSblocca il risultato Mancini al 20', Thauvin al 57', Dybala all'81, El Sharaawy al 90''. All'Olimpico la squadra di Mou guadagna punti preziosi per un posto in Europa

Fonte: RaiNews - 🏆 46. / 50 Leggi di più »

Champions League: Inter vs Real Sociedad, sfida per il primo posto nel Girone DMartedì 12 dicembre allo stadio Meazza di Milano i nerazzurri di Simone Inzaghi, già certi della qualificazione agli ottavi di finale, sfidano la Real Sociedad per assicurarsi il primato nel girone e la possibilità di avere potenzialmente un sorteggio più agevole.

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Diritti tv, cosa c'è dietro l'ultima vendita della Premier LeagueL'annuncio economico si presta a due piani di lettura: da un lato esalta il valore raggiunto dal campionato di calcio più glamour al mondo, dall'altro evidenzia che la crescita si è arrestata, almeno all'interno del Regno Unito

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

AI ACT, dall'Europa la prima storica legge al mondo sull'intelligenza artificialeAI ACT, dall'Europa la prima storica legge al mondo sull'intelligenza artificiale. I divieti e le autorizzazioni. La notizia su Tg La7

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »