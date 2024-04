La dama di Uomini e Donne Aurora Tropea si è raccontata al magazine ufficiale del programma! Ecco cosa ha dichiarato! La dama ha raccontato in un'intervista del suo amore per i suoi sei animali e della sua vita sentimentale. Con l'opinionista, infatti, ci sono vecchie ruggini che impediscono loro di avere un rapporto che non vada oltre il civile, anche se in più occasioni si è rischiato che gli scontri degenerassero.

Durante una delle prime registrazioni, in modo da addolcirne i modi verso di lei. Dalla discussione che ne era nata per questo gesto provocatorio, nessuna conoscenza è proseguita oltre qualche appuntamento. Ha fatto discutere in particolare la relazione con Marco, con cui fu protagonista di una lacrimevole scenetta al centro studio per chiudere la storia. Il cavaliere è stato poi allontanato e ha frequentato anche altri due/tre cavalieri, ma dopo poche uscite il copione si ripeteva sempre uguale e tutti dichiaravano di vederla solo come un'amica

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



comingsoonit / 🏆 24. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Uomini e Donne, Emanuela Malavisi su Cristina Tenuta: 'La solidarietà femminile è per donne intelligenti' [VIDEO]L'ex dama del trono over Emanuela Malavisi ha espresso la sua opinione su Cristina Tenuta e su quanto successo nell'ultima puntata di Uomini e Donne.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

Uomini e donne, Daniele fa selezione già alla prima esterna: eliminata KrystianaIl nuovo tronista non perde tempo e se le sensazioni non sono buone, non perde tempo. Fuori la personal trainer che non lo...

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Salta Uomini e Donne: ecco cosa andrà in onda al suo posto su Canale 5Il consueto appuntamento con il dating show di Canale 5 è stato rinviato per fare spazio ad uno Speciale su Amici, in vista della prima puntata del serale di sabato 23 marzo

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

La paura spinge donne e uomini a prendere decisioni diverseLe donne preferiscono ricompense più piccole ma immediate (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Uomini e Donne, Andrea Cerioli: ''Con Arianna colpo di fulmine, pensiamo al secondo figlio''Andrea Cerioli racconta la sua nuova vita da papà, poi ammette di voler sposare Arianna Cirrincione, la donna che lo ha conquistato a Uomini e Donne.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

Uomini e Donne, Sossio Aruta sui presunti tradimenti di Ursula Bennardo: 'Sono tutte fake news'Gli ex protagonisti di Uomini e Donne Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono detti addio e l'ex cavaliere ha deciso di smentire le accuse di tradimento rivolte alla ex compagna.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »