La crescita del pil russo e le difficoltà economiche

La crescita del pil russo è dovuta soprattutto alla produzione militare, che però non migliora il tenore di vita delle persone comuni. Ma aiuta Mosca a nascondere le difficoltà. Alcuni esperti hanno ripreso a parlare di una possibile vittoria della Russia in Ucraina. Io non sono un esperto militare e non mi occuperò delle prospettive sul campo di battaglia. Ma una cosa è sicura: l’economia russa è in cattive condizioni.

Quando la guerra sarà finita e Mosca avrà lasciato i territori occupati, il tenore di vita e l’industria non torneranno ai livelli di prima. E finché il paese non si sarà reintegrato nell’economia mondiale, sarà impossibile una crescita stabile. Problemi come l’insoddisfazione per il calo del tenore di vita, la crescente disuguaglianza e le scarse possibilità di sviluppo possono influire anche sull’andamento delle azioni militari. I generali e i soldati russi si renderanno conto che stanno combattendo per conquistare città e villaggi che dovranno essere restituiti all’Ucrain





Internazionale » / 🏆 10. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Ucraina sorella e Donbass russo: Mosca cambia i libri di storia per studentiVladimir Putin si candiderà per un altro mandato presidenziale perché'oggi non si può agire diversamente. 'Non nego che ci sono stati pensieri diversi...

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

La risalita delle quotazioni del presidente russoLa risalita delle quotazioni del presidente russo nonostante la violazione sistematica delle norme internazionali e dei diritti umani

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Il dissidente russo Alexei Navalny torna a scrivere dopo il trasferimentoIl dissidente russo Alexei Navalny torna a scrivere sui social dopo essere stato trasferito a Kharp, una città nella Yamalo-Nenetsia. Navalny si trova nella colonia penale n. 3 e ringrazia per il supporto ricevuto.

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Filo-putiniani in tour nelle città del Pd: scoppia il casoPutin chiama, i sindaci pd rispondono «da» (sì, in russo) alla concessione di sale pubbliche per incontri a base di propaganda rus...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

La Russia torna all’offensivaIl presidente russo Vladimir Putin ha messo in chiaro la traiettoria del conflitto in Ucraina e l'obiettivo di sfiancare l'avversario ucraino al punto da condurlo al tavolo delle trattative in posizione di debolezza.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

La crescita del pil russo e le difficoltà economicheLa crescita del pil russo è dovuta soprattutto alla produzione militare, ma non migliora il tenore di vita delle persone comuni. L'economia russa è in cattive condizioni e il paese deve reintegrarsi nell'economia mondiale per una crescita stabile.

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »