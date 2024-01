La corte suprema israeliana dichiara non valido un passaggio chiave della riforma giudiziaria di Netanyahu

La sera del 1 gennaio la corte suprema israeliana ha inflitto un duro colpo al primo ministro Benjamin Netanyahu, nel pieno del conflitto tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, dichiarando non valido un passaggio chiave della controversa riforma giudiziaria voluta dal suo governo. Il progetto aveva innescato uno dei più grandi movimenti di protesta nella storia di Israele, messo in ombra dalla guerra cominciata il 7 ottobre.

Ma la decisione della corte suprema riporta il tema al centro del dibattito. Il provvedimento dichiarato illegittimo prevedeva di togliere alla magistratura il diritto di pronunciarsi sulla “ragionevolezza” delle decisioni del governo o del parlamento israeliano. Otto dei quindici giudici del tribunale hanno votato per annullare la misura. Architetto della riforma giudiziaria e numero due del governo, il ministro della giustizia, Yariv Levin, ha accusato la corte su Telegram di “appropriarsi di tutti i poteri





