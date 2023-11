La concezione del tempo nelle diverse culture

Nella maggior parte del mondo l’immagine più comune associata al tempo è una linea orizzontale in cui un punto o uno spazio centrale, il presente, separa il passato dal futuro. Questa rappresentazione lineare è per molti aspetti la più pratica, comprensibile e facile da immaginare, ma per quanto diffusa e radicata non è l’unica possibile.

Esempi di rappresentazioni diverse dimostrano come anche il modo in cui visualizziamo il tempo – una dimensione che tendiamo a considerare oggettiva e universale – sia influenzato da fattori storici, geografici e culturali. Dipende infatti dagli strumenti con cui lo misuriamo, dal linguaggio che utilizziamo e dalle concezioni che abbiamo sviluppato nel corso della storia. Tutte le culture hanno in una qualche misura un senso del tempo ordinato tra passato, presente e futuro, ma per gran parte della storia umana la concezione del tempo è stata fondamentalmente ciclica. Nelle civiltà con questa impostazione, come spiega lo studioso e divulgatore di filosofia inglese Julian Baggini, «il passato è anche il futuro, il futuro è anche il passato, il principio è anche la fine»

:

