La Commissione firma l'intesa con Agcom per vigilanza su Dsa

BRUXELLES, 30 OTT - I servizi della Commissione hanno firmato un accordo amministrativo con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) per sostenere i poteri di vigilanza e applicazione della Commissione ai sensi della legge sui servizi digitali (DSA).

Contribuirà a organizzare lo scambio pratico di informazioni, dati, buone pratiche, metodologie, sistemi tecnici e strumenti con il regolatore. L'Agcom è stata nominata coordinatore dei servizi digitali per l'Italia ed entrerà quindi a far parte del Consiglio per i servizi digitali, che sarà istituito entro febbraio 2024 e sarà composto da un'autorità competente per ogni Stato membro.

