La Commissione europea fornirà un sostegno finanziario per la gestione dei flussi migratori

La Commissione europea fornirà agli Stati membri un sostegno finanziario di più di 250 milioni di euro per migliorare la gestione dei flussi migratori. In vista del Consiglio europeo di febbraio 2023 per aiutare i 27 a rafforzare la protezione delle frontiere e i sistemi di asilo e accoglienza.

La Commissione finanzierà con 141 milioni di euro software e fibra ottica per migliorare lo scambio e il trattamento dei dati tra posti di frontiera e centri di comando (Bulgaria, Croazia, Grecia, Lituania e Ungheria), attrezzature per la sorveglianza elettronica ai posti di frontiera (Bulgaria, Lettonia e Lituania) e l'impiego di dispositivi mobili di controllo (Bulgaria, Lituania e Grecia), nell'ambito dell'invito a presentare proposte relativo allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

:

HUFFPOSTITALİA: La commissione d’inchiesta sul Covid sarà utilissima (ma non certo alla verità)Come spesso succede, servirà per propaganda e vendetta. Metterà sotto processo Conte, Speranza, Draghi, le Big Pharma, il lockdown, il green pass e l’obbligo v…

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Audizioni sulla manovra in Commissione Bilancio di Camera e SenatoIl leader di Confindustria lamenta l'assenza di una strategia di crescita, mentre Bankitalia conferma l'economia debole nel trimestre e la previsione di crescita del Pil per il 2023 allo 0,7%

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

TGLA7: La Commissione di garanzia conferma la non validità dello sciopero generaleLa Commissione di garanzia ha stabilito che lo sciopero proclamato da Cgil e Uil non può essere considerato generale e deve rispettare regole diverse per alcuni settori.

Fonte: TgLa7 | Leggi di più »

REPUBBLİCA: Di Maio: “Ho chiuso con la politica, gli italiani sono stati chiari”L’ex M5S e rappresentante speciale dell'Ue per la regione del Golfo: “Grillo? Non lo sento più ma gli voglio bene”. “Normalizzazione Arabia Saudita-Iran fondam…

Fonte: repubblica | Leggi di più »

LASTAMPA: Messina, la maturità ripetuta: la ragazza che aveva fatto ricorso prende lo stesso votoLa Commissione conferma i giudizi per la Quinta A al Galileo Galilei di Spadafora

Fonte: LaStampa | Leggi di più »

LEGGOİT: Maturità ripetuta dopo il ricorso di una studentessa, prendono tutti lo stesso voto (compreso lei). Tensione cNuovo esame orale, nuova commissione di valutazione, ma voti identici (in...

Fonte: leggoit | Leggi di più »