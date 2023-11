La Commissione di garanzia conferma la non validità dello sciopero generale

Non può essere considerato sciopero generale ai fini dell’applicazione della disciplina che consente delle deroghe alle normative di settore sui servizi pubblici. E' quanto stabilito dalla Commissione di garanzia che, in pratica, conferma il contenuto del provvedimento adottato in data 8 novembre sullo sciopero del prossimo venerdì 17 proclamato da Cgil e Uil, con cui chiede la rimodulazione dello stop in alcuni settori.

La mobilitazione, così come proclamata dalle due sigle sindacali, spiega la Commissione, esclude circa 16 settori ed è spalmata su 5 giorni, dunque è plurisettoriale e deve rispettare regole diverse. La stessa Commissione di garanzia sugli scioperi però, precisa che con la decisione assunta, non intende in alcun modo mettere in discussione l’esercizio del diritto di sciopero, ma continuare ad assicurare l’osservanza delle regole che ne garantiscono il contemperamento con i diritti costituzionali della person

