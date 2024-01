La collezione Maison Margiela Haute Couture primavera estate 2024 e quel lavoro chirurgico che John Galliano e Yorgos Lanthimos hanno in comune: le loro Povere Creature, figlie della moda e del cinema d'autore. È stato quell'incedere traballante e privo di coordinazione delle modelle in passerella, con la meccanicità di chi tenta di non perdere l'equilibrio, a far scattare la scintilla di una connessione emotiva tra un'opera e l'altra.

Forse perché la proiezione del film di Yorgos Lanthimos era terminata appena qualche minuto prima, ma nella visione di John Galliano continuavo a vedere le sue Povere Creature. Troppo fragili e preziose per essere comprese da tutti, si muovevano nell'oscurità. Vittime inconsapevoli della carnalità dei desideri con dei fili di perle nascosti nelle calze, come Bella Baxter - la protagonista di Poor Things, interpretata da Emma Stone - avrebbero potuto aver bisogno di tatuaggi sulle cosce per ricordare quale, tra le due, fosse più morbid





