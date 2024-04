La classifica dice questo, il vantaggio è importante. La sconfitta in casa è un incidente di percorso, anche perché chi era dietro ha inciampato contemporaneamente. Mi auguro che vada tutto bene. Secondo me vincere la Serie B è complicatissimo. Molte squadre blasonate hanno dimostrato quanto sia difficile risalire. Pecchia ha compattato il gruppo, imparando dagli alti e bassi della passata annata.

In un campionato così lungo qualche incidente di percorso ci sta, ma la continuità è stata importante. La Samp era partita veramente male e non ce l’aspettavamo, pure se i 2 punti inizialmente tolti hanno pesato psicologicamente. Ora la Samp sta bene, viene da un momento importante, sia di risultati che di forma fisica. Il fattore atletico conterà tantissimo e ora quelli di Pirlo non possono sbagliare se vogliono tornare veramente nel novero play off. Castellini:"Il Parma ha un vantaggio important

