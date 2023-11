La Cina svela i sottomarini nucleari 093B: ecco cosa sono in grado di fare

, i sottomarini missilistici armati convenzionalmente furono sviluppati dall'Unione Sovietica durante la Guerra Fredda in parte per prendere di mira le portaerei statunitensi, mentre la Marina degli Stati Uniti sviluppò la propria versione convertendo imbarcazioni lanciamissili balistiche per trasportare un gran numero di missili da crocierada attacco terrestre.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CORRIERE: America-Cina di Mercoledì 1 novembre 2023America-Cina è un contenuto de «Il Punto» del Corriere della Sera

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Avocado, il Kenya blocca l’export: a rischio 20 mila tonnellate verso Europa e CinaIl divieto ha l’obiettivo di far maturare gli avocado e riguarderebbe solo quelli esportati via mare. In Italia le importazioni di questo frutto sono decuplicate in due anni

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

ILGIORNALE: La Cina punta sul diritto d’autore per il futuroFirmato l’accordo tra il China Media Group e la WIPO, l’organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, per una collaborazione globale

Fonte: ilgiornale | Leggi di più ⮕

REPUBBLICA: Primo accordo mondiale sull’intelligenza artificiale: anche la Cina dice sìIl summit nella celebre residenza di Bletchley Park, dove nel 1940 Alan Turing decifrò il codice Enigma dei nazisti. Oggi arriva anche la premier Meloni

Fonte: repubblica | Leggi di più ⮕

CORSPORT: Atp Chengdu, Zverev trionfa in Cina: battuto Safiullin in finaleIl tedesco vince una partita molto combattuta contro il russo e si laurea campione sul cemento

Fonte: CorSport | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Stellantis, Grégoire Olivier da oggi è responsabile dell'ufficio di coordinamento con LeapmotorA Doug Ostermann l’incarico di Chief Operating Officer per la Cina

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕