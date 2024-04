La cervicalgia: cause, sintomi e diagnosi

La cervicalgia, detta cervicale, è un dolore che interessa il primo tratto della colonna. • Cause. Tra le più frequenti, un trauma improvviso come il colpo di frusta , tipico di chi viene tamponato in automobile.

Con la radiografia si capisce se il trauma ha provocato una rettilineazione della fisiologica lordosi cervicale, ovvero la curvatura delle vertebre del collo. • Farmaci. Nella fase acuta sono indicati gli antinfiammatori non steroidei , per bocca o sotto forma di cerotti, oppure i corticosteroidi. Utili anche i miorilassanti per sciogliere la muscolatura. In caso di colpo di frusta, nei primi giorni, è indicato anche il collare per immobilizzare il rachide cervicale. • Terapie strumentali.

