La cartomanzia e l'uso dei tarocchi

Farsi leggere i tarocchi può essere un'esperienza interessante. Anche se non ci credete. A patto che teniate a mente 8 semplici regole Sembra che siano svariati milioni, nel nostro Paese, le persone che si rivolgono ai cartomanti, chi per conoscere il proprio futuro, chi per scoprire la ragione di cose avvenute in passato, chi per comprendere quello che sta accadendo nel presente e chi, ancora, per avere riposte in merito a questioni quali l'amore e il denaro.

A dispetto di quanto spesso si crede, la cartomanzia è un metodo di divinazione che ha origini relativamente recenti, dato che non è documentato con certezza prima del XVIII secolo, e oggi viene praticato principalmente mediante l'utilizzo di tre tipi di carte: normali carte di seme italiano o francese, speciali carte illustrate dette Sibille e i tarocchi. Il mazzo dei tarocchi Sembra che questi ultimi siano nati nel XV secolo, nell'Italia settentrionale, e in origine erano normali carte da gioco, non associate alla divinazion

:

COSMOPOLİTAN_IT: Truccare le labbra con il correttore è la tendenza del momento (anche) secondo Kim KardashianFace lift: come usare il correttore

Fonte: Cosmopolitan_IT | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Le nanoplastiche possono invadere anche le cellule delle ossaLe nanoplastiche, particelle minuscole derivate dalla degradazione della plastica che ormai contaminano ogni ambiente del pianeta, possono invadere anche le cellule umane che compongono le ossa.

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

SOLE24ORE: Corruzione in Valtellina, i soldi nascosti anche nei bagniLe perquisizioni, avvenute nelle province di Sondrio, Bergamo e Bologna, sono il seguito di un’indagine iniziata nel marzo scorso

Fonte: sole24ore | Leggi di più »

TUTTOSPORT: Zapata indispensabile: trascina il Toro ed è anche uomo assistL’intesa con Sanabria cresce di partita in partita: la strada è giusta. Il colombiano non ha segnato, ma pure a Monza ha dimostrato di essere diventato fondamentale

Fonte: tuttosport | Leggi di più »

SOLE24ORE: Il Maestro con cinque match vinti potrà incassare anche 4,8 milioni.

Fonte: sole24ore | Leggi di più »

LEGGOİT: Allegri, momento d'oro: non solo la Juve, vince anche il suo cavallo all'ippodromo CapannelleSarà stata una vittoria di corto muso, come piace a lui? È un momento magico per...

Fonte: leggoit | Leggi di più »