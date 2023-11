La caparbietà di Putin e l'outsider per l'elezione presidenziale

La caparbietà di Putin nel proseguire il conflitto, o comunque di mantenere il controllo (parziale) delle 4 regioni strappate all’Ucraina (condizione dichiarata non negoziabile per eventuali future trattative di pace), non sembra portare fortuna, né sul fronte di guerra, né su quello interno dove, secondo quanto riferisce il Moscow Times, si preannuncia una outsider per l’elezione presidenziale di marzo prossimo, ossia la giornalista Yekaterina Duntsova, che può contare su un evidente calo del consenso dei russi per la guerra, rilevato recentemente da ben 3 sondaggi, e sul peggioramento della situazione economica (alla quale, bisogna dirlo, la maggioranza dei residenti di Mosca e dintorni è rimasta finora indifferente





HuffPostItalia » / 🏆 6. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Hamas a Mosca in cerca di sostegno: Putin gioca di sponda per rifarsi il lookMaria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri, ha ricordato che la Russia non cambia “la sua posizione a favore della creazione di uno Stato palestinese sovrano entro i confini del 1967”.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Putin sceglie i jihadisti: a Mosca il vertice con i miliziani di Hamas e l’IranL’operazione russa per attrarre il Sud Globale e indebolire l’Occidente. L’Ira di Israele: “Passo osceno, che legittima le atrocità dei terroristi”

Fonte: repubblica - 🏆 32. / 53 Leggi di più »

Russia, le incognite sulla salute di Putin: cosa accadrebbe in caso di dimissioni o morteLeggi su Sky TG24 l'articolo Russia, le incognite sulla salute di Putin: cosa accadrebbe in caso di dimissioni o morte

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Il paradosso di Hamas: fa patti con Putin mentre Russia e Cina combattono i musulmaniIl summit al Cremlino con gli estremisti consolida l'asse antioccidentale. La repressione di Mosca e Pechino

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Meloni e Orbán, coppia stonata a Bruxelles: lei nel mirino per il Mes, lui per PutinSul Medio Oriente: richiesta di “pause e corridori umanitari”, ma la Spagna chiede di più. Una fonte ammette: “Contiamo poco”. Ma questo è il Consiglio che pre…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Medio Oriente, Putin pesa di menoLa Russia vorrebbe fare il mediatore nello scontro israeliano-palestinese, o almeno avere un ruolo. Ma sta capendo in fretta che difficilmente ci riuscirà | Editoriale di MArco Imarisio per il Corriere

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »