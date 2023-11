La camminata veloce di Doucal’s nel segno della nuova artigianalità

Guidano un’azienda che da Montegranaro, nelle Marche, in 50 anni di storia si è fatta largo nel mondo, costruendosi una nicchia preziosa nel canale wholesale e, ancora più importante, cementando un rapporto di fiducia con i consumatori finali. Gianni e Jerry Giannini sono riusciti a far attraversare a Doucal’s, azienda fondata dal padre Mario nel 1973, tutte le crisi degli ultimi anni e guardano al futuro a breve e medio termine con cauto ottimismo.

È anche un’opportunità di impostare gli spazi e persino i tempi di lavoro in modo diverso, un tassello dell’idea di “nuovo artigiano” che portiamo avanti da tempo». L’aggettivo “nuovo” ha un doppio significato per i fratelli Giannini: «Il lavoro in fabbrica è cambiato e dobbiamo farlo capire ai giovani e alle loro famiglie, mostrando loro quante soddisfazioni, anche economiche, possono dare i mestieri che offriamo.

