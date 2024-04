La Camera respinge la mozione di sfiducia per Daniela Santanché

La Camera ha respinto la mozione di sfiducia per Daniela Santanché : 213 No. Conte: “Maggioranza compatta solo per gli amici”, 121 sì e tre astenuti. Dopo giorni di polemiche e timori dal fronte della maggioranza, Montecitorio si è espresso in maniera compatta a sostegno delladopo che la ministra è stata indagata per truffa all’ Inps nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano sulla.

A luglio scorso la ministra era andata in Senato per un’informativa sul caso, sollevato dal Fatto quotidiano il primo dicembre 2022. Ed era partita all’attacco dei giornalisti,Come previsto la sfiducia è stata respinta e ha ricompattato il centrodestra che, solo ieri, aveva salvato dalla stessa sfiducia il ministro dei Trasporti: “Meloni e soci votano per salvare la ministra nonostante pesanti contestazioni”, e “si dimostrano ‘compatti’ solo quando si tratta di difendere parenti, amichetti e sodali

Camera Dei Deputati Mozione Di Sfiducia Daniela Santanché Maggioranza Polemiche Timori Indagine Truffa Inps Procura Di Milano Centrodestra

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

