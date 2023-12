La Camera respinge il trattato sul Mes

L'Aula della Camera ha respinto il trattato sul Mes. I voti a favore sono stati 72, 184 i contrari, 44 gli astenuti, bocciando il primo articolo del testo. Hanno votato a favore della ratifica i deputati del Pd, Iv e Azione. Contro hanno votato Fdi, Lega e M5S. Ad astenersi sono stati i deputati di FI, Avs e Noi Moderati. Il centrodestra si è dunque spaccato.

«Pur nel pieno rispetto delle deliberazioni parlamentari, mi rammarico per l’esito» ha commentato il presidente dell’Eurogruppo , Paschal Donohoe. Dopo lunga melina dunque la maggioranza ha scoperto le carte sul no alla ratifica del Meccanismo europeo di stabilit





La Camera ha votato contro la riforma del MESL'Italia è l'unico paese dell'Eurozona a non averla ratificata: probabilmente un nuovo voto sarà possibile solo dopo le elezioni europee

Torna il rebus Mes, braccio di ferro nel centrodestraLa ratifica in Aula, ipotesi rinvio per evitare spaccature (ANSA)

Il parere della maggioranza per bocciare la riforma del Mes? Fa a pugni con quello del Mef di GiorgettiDopo mesi di melina per evitare di andare al voto, con tanto di auto ostruzionismo in Aula, il governo Meloni ha deciso in extremis di rompere gli indugi. E bocciare, nell’aula della Camera, la ratifica della riforma del Meccanismo europeo di stabilità.

Mes, ultima forzatura della maggioranza: vota parere contrario alla ratifica ma è spaccataFratelli d'Italia e Lega restano contrarie alla riforma, Forza Italia verso l'astensione

