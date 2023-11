La caccia all'ebreo, l'aereo da Tel Aviv e Zelensky: cos'è successo in Daghestan

hanno sfondato le barriere e sono entrati nella pista d’atterraggio, mentre altri hanno iniziato a controllare le auto in uscita dall’aeroporto controllando i passaporti delle persone, a caccia di documenti che attestassero la nazionalità israeliana. L’L’assalto antisemita in Daghestan

L’inferno si è scatenato nel tardo pomeriggio, non appena un aereo di linea, appartenente alla compagnia aerea russae proveniente a Tel Aviv, è atterrato nel principale aeroporto del Daghestan, repubblica russa a, il velivolo in questione è atterrato alle 19.00 ora locale (16:00 GMT) a Makhchkala e avrebbe dovuto decollare nuovamente verso Mosca dopo un paio d'ore.

I video pubblicati sui social network mostrano decine di uomini che abbattono le barriere e sfondano le porte all'interno del terminal dell’aeroporto, il tutto dopo che era emersa la notizia che un volo da Tel Aviv stava arrivando in città. Chiaro il loro obiettivo: scagliarsi contro iIn Daghestan non c'è posto per gli assassini di bambini". headtopics.com

Sono stati identificati più di 150 partecipanti attivi ai disordini e sessanta di loro sono stati arrestati ", ha fatto sapere il ministero degli Interni di Mosca.

Lo Stato di Israele considera gravemente i tentativi di danneggiare i cittadini israeliani e gli ebrei ovunqueIsraele si aspetta che le forze dell’ordine russe tutelino tutti i cittadini israeliani e gli ebrei, che ha parlato di"video spaventosi"." headtopics.com

Questo non è un incidente isolato a Makhachkala, ma piuttosto fa parte della diffusa cultura russa di odio verso le altre nazioni, propagandata dalla televisione di stato, dagli esperti e dalle autorità

", ha scritto su X il presidente ucraino."Nell'ultimo anno il ministro degli Esteri russo ha espresso una serie di dichiarazioni antisemite.

Russia, "caccia agli ebrei": non appena atterra l'aereo da Tel Aviv...Attimi di panico in Russia, causati da centinaia di manifestanti pro-Palestina che hanno fatto irruzione nell’aeroporto di Makhachkala d... Leggi di più ⮕

Russia, assalto a un aereo proveniente da Tel Aviv: “Siamo contro i rifugiati ebrei”Centinaia di manifestanti irrompono nei terminal principali dell’aeroporto: 60 arresti nel Daghestan, regione a maggioranza musulmana Leggi di più ⮕

Sirene per razzi da Gaza a Tel Aviv e in centro IsraeleLe sirene di allarme anti razzi da Gaza sono risuonate da poco a Tel Aviv e nella zona centrale di Israele mandando la gente nei rifugi. Lo ha constatato l'ANSA sul posto. (ANSA) Leggi di più ⮕

Russia, folla antisemita circonda un aereo arrivato da Tel Aviv. In Daghestan è oramai caccia all’ebreoCentinaia di manifestanti fanno irruzione all’aeroporto di Makachkala. Anche nelle altre Repubbliche caucasiche dilaga la protesta anti Israele Leggi di più ⮕

Daghestan, 60 arresti dopo l’assalto all’aereo proveniente da Tel Aviv. I rivoltosi antisemiti controllavano …Centinaia di persone hanno fatto irruzione nella pista dello scalo circondando il velivolo. Venti feriti. La condanna della Casa Bianca Leggi di più ⮕

Daghestan, la folla prende d'assalto un aereo proveniente da IsraeleDrammatiche le immagini pubblicate sui social, che testimoniano quella che sembra essere una vera a propria caccia all'ebreo, con echi sinistri di pogrom Leggi di più ⮕