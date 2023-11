La burocrazia spegne ascensori e scale mobili della metro di Roma. Gli impianti sono pronti, ma non possono ripartire

Ventiquattro impianti tra scale mobili e ascensori sono fermi per problemi burocratici. Era così il 23 ottobre ed è ancora così oggi, lunedì 30 ottobre. Sul sito ufficiale di Atac Roma, nella pagina dedicata all’accessibilità delle stazioni metro, è facile farsi due conti e capire come le scartoffie siano uno dei mali della città.

Lavori che hanno “consentito di ridurre di oltre il 50% il numero degli impianti fuori servizio sulle metro B e B1 e C e del 20% sulla linea A, e si è recuperato il deficit manutentivo che si era accumulato negli anni scorsi: si sono messe le basi per arrivare nel breve termine a una percentuale di disponibilità degli impianti del 90%”.

