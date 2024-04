La Borsa di Tokyo in ribasso a causa delle tensioni geopolitiche

La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in ribasso, a fronte di un possibile inasprimento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e delle possibili ripercussioni sulle quotazioni del petrolio. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una flessione dell’1,18% a quota 39.056,93, con una perdita di 466 punti. Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro, a 153,20, mentre guadagna terreno sull’euro, a 163,20.

Il rallentamento della domanda proveniente dalla Cina, combinato con le previsioni secondo cui la crescita dell’offerta sta superando la domanda, ha mantenuto i prezzi sotto controllo. «Sebbene l’attacco dei droni abbia conquistato i titoli dei giornali, il suo impatto immediato sui mercati globali, in particolare sui prezzi del petrolio e sui timori sull’inflazione, potrebbe essere contenuto», ha affermato in un commento Stephen Innes, socio dirigente di SPI Asset Management.

