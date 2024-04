La bolletta energetica cambia: più trasparenza e uniformità

La bolletta, come la conosciamo oggi, sta per essere archiviata. Il documento che ci dice quanto dobbiamo pagare e perché cambierà faccia diventando più simile a uno scontrino. A dare le nuove indicazioni è l'Arera, cioè l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e lo scopo è quello di aiutare i consumatori, che spesso si "perdono" nelle pagine dellesenza avere una reale conoscenza di costi e consumi.

Per chi non riesce a comprendere la bolletta, i principali ostacoli sono rappresentati dal dettaglio tra costi fissi e variabili, dal dettaglio delle voci e dalle tariffe dell'energia applicate nel periodo.

Bolletta Energia Consumatori Trasparenza Consultazioni

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Today_it / 🏆 12. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Arera, spesa per la luce minore sul tutelato che sul libero'La spesa stimata per l'elettricità nel 2024 per i clienti del mercato libero è di circa 38 centesimi di euro al kilowattora, mentre per i clienti del servizio di maggior tutela è sui 33 centesimi di euro al kilowattora'. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Arera: “Tariffe luce maggior tutela più basse rispetto al libero mercato”“La spesa stimata per l’elettricità nel 2024 per i clienti del mercato libero è di circa 38 centesimi di euro al kilowattora, mentre per i clienti del servizio di maggior tutela è sui 33 centesimi di euro al kilowattora”, lo ha detto il presidente di Arera, l’agenzia pubblica per l’energia, Stefano Besseghini, aumentando le perplessità...

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Arera: bollette elettricita' in calo, -19,8% nel secondo trimestreUltimo aggiornamento per clienti non vulnerabili (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 mar - Cala del 19,8% la bolletta elettrica per le fam...

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Bollette della luce, Arera: 'Ora il mercato tutelato costa meno di quello libero'Leggi su Sky TG24 l'articolo Bollette della luce, Arera: 'Ora il mercato tutelato costa meno di quello libero'

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Bollette gas, Arera: “A marzo aumento dell’1,1% per i clienti vulnerabili”Sale dell’1,1%, per il mese di marzo 2024, il prezzo di riferimento del gas per i clienti vulnerabili, destinati a restare nel servizio di tutela. A comunicare l’aggiornamento è l’authority Arera. Il cliente tipo pagherà 101,50 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Bollette, sul sito Arera arriva il motore di ricerca per tornare dal mercato unico al tutelatoFino al 30 giugno 2024 i clienti domestici elettrici che si trovano nel mercato libero hanno diritto a rientrare nel servizio di maggior tutela

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »