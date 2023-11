La BCE invoca più unità per l'integrazione dell'UE

La Banca centrale europea (Bce) fa il punto sullo stato di integrazione dell’Ue alla luce delle recenti sfide globali. E richiede uno sforzo ulteriore verso l’Unione dei mercati dei capitali. La presidente Christine Lagarde, parlando al 33esimo European Banking Congress, invoca più unità per affrontare le problematiche odierne, ovvero le «tre D: deglobalizzazione, demografia e decarbonizzazione» che incombono sempre di più.

Chiede più collaborazione e meno divisioni, Lagarde, per evitare che l’attuale schema di blocchi economici contrapposti possa far restare indietro l’Europa. Non sarà un compito facile, ma è possibile procedere con slancio per evitare la frammentazione. A iniziare da una Commissione europea per i titoli e la Borsa. In poche occasioni si era sentita una Lagarde così preoccupata in ottica prospettica. Sa che il prossimo anno, con le elezioni europee in primavera, può essere uno spartiacque importante per la definizione del futuro dell’Ue. Primo, perché si arriverà al voto dopo un marcato rallentamento dell’economia dell’are

