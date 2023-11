La battaglia a Gaza, il valico aperto e gli scontri diplomatici: cos'è successo oggi tra Israele e Hamas

L’esercito israeliano ha proseguito la sua avanzata all’interno della Striscia di Gaza. I reparti delle Idf hanno conquistato terreno a nord e nella fascia centrale dell’exclave in direzione dellela parte settentrionale del territorio controllato da Hamas. Nel tardo pomeriggio, il generale di brigata Itzik Cohen ha affermato che le truppe delladelle Idf hanno perso la vita negli scontri a fuoco con i terroristi.

