La ballata dell'usignolo e del serpente: il prequel di Hunger Games

Arriva al cinema l'ultimo capitolo, un prequel, della saga di Hunger Games. La ballata dell'usignolo e del serpente ha due interpreti carismatici che non deluderanno i fan. La recensione di Daniela Catelli. Aveva concluso la storia raccontata nei primi tre libri di Hunger Games.

C'era molta attesa e anche un po' di ovvia trepidazione, da parte dei fan, per l'uscita di questo prequel, con cui lo stesso regista riporta sul grande schermo quel mondo ai primordi dei giochi, adattando il romanzo della Collins del 2020, che si concentrava sull'educazione sentimentale del futuro presidente, il crudele Coriolanus Snow, interpretato magnificamente nella trilogia da Donald Sutherland. In una platea gremita di pubblico che teneva strette in mano delle rose bianche (un gadget), come quella offerta dal giovane Snow all'arrivo, al suo tributo Lucy Gray Baird, il film ha soddisfatto le aspettative, offrendo anche qualche sorpresa

:

COSMOPOLİTAN_IT: Harry Potter e l'Ordine della Fenice, arriva il cine-concertoColpo di fulmine per la scrittura a 4 anni: tutto merito di una macchina da scrivere gialla, giocattolo sì ma ancora funzionante. 'Nerd con lode', dopo la tesi di laurea sulle serie tv, faccio la giocoliera di parole di professione e, tesserino alla mano, immagino già una degna sepoltura al Comic-Con di San Diego.

Fonte: Cosmopolitan_IT | Leggi di più »

REPUBBLİCA: Previsioni meteo, arriva l'estate di San Martino: ma non durerà a lungoFino a giovedì 16 novembre vivremo una fase di tempo stabile, grazie ad una rimonta anticiclonica che dovrebbe garantire più sole e valori termici di nuovo olt…

Fonte: repubblica | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Arriva il kit 'pista' per la nuova Aprilia Rs 457Dopo aver presentato ad Eicma la nuova Rs 457, pensata per i giovani motociclisti, Aprili e in particolare il settore Racing della casa di Noale, ha svelato anche il kit che consentirà di trasformare facilmente la Rs 457 in una moto da pista super accessib...

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

COSMOPOLİTAN_IT: Inside out 2, arriva AnsiaInside Out 2 teaser trailer (Disney)

Fonte: Cosmopolitan_IT | Leggi di più »

ADNKRONOS: Pillola per la depressione post-partum: quando arriva in EuropaPotrebbe arrivare in Ue nel 2024 la prima pillola contro la depressione post partum.

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: L'Arte circolare arriva a Palazzo PiacentiniL'Arte circolare arriva a Palazzo Piacentini, sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, fino al 30 novembre. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »