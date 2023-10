L’uragano Otis ha devastato Acapulco, in Messico

Tra mercoledì e giovedì lo stato messicano del Guerrero è stato colpito da Otis, il più forte uragano che abbia mai raggiunto la costa pacifica del paese. Nel momento in cui ha toccato terra era di categoria 5, la più alta nella, che si usa quando i venti superano i 252 chilometri all’ora (nel caso di Otis erano 266).

Ad Acapulco ci sono moltissimi edifici coi tetti scoperchiati, interi muri crollati e finestre distrutte. La città è piena di alberghi e molto frequentata da turisti, e quando è arrivato Otis ospitava un congresso internazionale del settore minerario: l’uragano ha distrutto camere d’albergo, divelto le porte dai cardini e sparso mobili per le strade.

I forti venti hanno anche divelto lampioni e tralicci della linea elettrica dal suolo , con interruzioni e danni anche nelle comunicazioni, che al momento stanno rendendo complicato l’accertamento della situazione. headtopics.com

Il vento ha anche divelto alberi, e trasportato pezzi di edifici e infrastrutture sulle strade e sulle spiagge, che al momento sono parzialmente coperte da detriti. Molte strade sono allagate o piene di fango, con danni ai piani terra di molte abitazioni. Gli abitanti hanno cercato di fare scorta di beni di prima necessità in alimentari e supermercati: ora questi beni scarseggiano e López Obrador ha detto che il governo federale inizierà a consegnare cibo nella zona per via aerea.

Nel frattempo sul posto sono stati inviati circa 8mila membri delle forze armate per gestire l’emergenza che riguarda anche la regione montuosa oltre Acapulco, dove ci sono pericoli di frane. Una volta raggiunta la terraferma, i venti di Otis sono diminuiti fino a farlo diventare di categoria 4, e poi hanno perso ulteriormente di intensità man mano che procedevano verso la terraferma. È stato però un uragano insolitamente forte, in particolare per il Pacifico settentrionale. headtopics.com

Italia Notizie

Leggi di più:

ilpost »

Messico, l'uragano Otis si abbatte su Acapulco: devastata la spiaggiaPalme abbattute e detriti sul litorale (ANSA) Leggi di più ⮕

L’Uragano Otis ha devastato Acapulco, in MessicoGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete. Leggi di più ⮕

L’uragano Otis ha devastato Acapulco, in MessicoGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete. Leggi di più ⮕

Messico, Acapulco devastata dal passaggio dell'uragano OtisColpita soprattutto la zona degli hotel che si affacciano sull'Oceano Leggi di più ⮕

Messico, Acapulco devastata dall’uragano OtisNel porto della città, il più colpito, danni all'80% degli hotel Leggi di più ⮕

Messico, Acapulco devastata dall'uragano Otis: almeno 27 mortiAlcuni grattacieli sembrano bombardati; edifici smembrati, senza parti di muro. Acapulco, in... Leggi di più ⮕