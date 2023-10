L’uragano Otis devasta la città di Acapulco

Non ci saranno limiti di budget per aiutare gli abitanti di Acapulco dopo il passaggio dell’uragano Otis. A dirlo è stato il presidente messicano Andres Manual Lopez Obrador durante una conferenza stampa dove ha annunciato che verrà avviato già oggi il censimento dei danni ’casa per casa’. L’operazione è stata affidata alle forze armate che si occuperanno anche della distribuzione di cibo e beni di prima necessità nelle zone maggiormente colpite.

Le immagini rilanciate dalle tv a livello nazionale e internazionale sono desolanti, con strade inondate, alberi e piloni elettrici abbattuti, edifici gravemente danneggiati con porte e finestre inutilizzabili. Il 70% degli alberghi, compresi gli hotel di extra lusso, è stato danneggiato. Decine di migliaia di turisti che soggiornavano nella località balneare stanno partendo a bordo di camion messi a disposizione dalle autorità.

