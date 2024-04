L'Unione europea investe meno dell'America sull'innovazione di frontiera

ChatGpt, il software della OpenAi in grado di imitare una conversazione umana generando contenuti in pochi secondi, poteva nascere solo negli Stati Uniti e da un’azienda statunitense, perché l’Unione europea non investe sull’innovazione di frontiera, quella che cambia davvero il mondo.

