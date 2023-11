L'Unione Europea approva l'accordo tra Italia e Albania sui centri migranti

Mercoledì la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, ha dato un primo chiarimento ufficiale su cosa pensa l’Unione Europea del recentetra Italia e Albania che prevede l’apertura di due centri italiani per la gestione dei migranti in territorio albanese. Il parere di un membro della Commissione Europea era atteso perché l’accordo contienedal punto di vista del rispetto del diritto internazionale e delle leggi italiane ed europee in materia di immigrazione.

Dopo un esame preliminare del servizio giuridico della Commissione Europea sulfirmato da Italia e Albania, Johansson ha detto che l’accordo non sembra violare il diritto dell’Unione Europea, «perché ne è al di fuori». Il governo ha accolto generalmente bene la notizia, dopo che negli ultimi giorni diversi esperti di diritto avevano messo in dubbio la fattibilità dell’accordo nel rispetto delle leggi europe

